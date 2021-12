Rzeszowskie żłobki będą droższe? Taki jest projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Beata Terczyńska

Szykuje się podwyżka, która uderzy rodziców z Rzeszowa po kieszeniach Polska Press

Rzeszowianie, poza podwyżkami cen biletów autobusowych i opłat w strefie płatnego parkowania, mogą się też szykować na skok kosztów opieki i wyżywienia dzieci w miejskich żłobkach. Miesięcznie wyjdzie to ok. 75 zł. Głosowanie w sprawie projektu uchwały - we wtorek. A co z bonami żłobkowymi na maluszki w prywatnych placówkach?