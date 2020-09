Są nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

- Jestem na wcześniejszej emeryturze, ale dostaję jedno z najniższych świadczeń - opowiada pani Krystyna z Rzeszowa. - Od roku dorabiam sobie w osiedlowym. Nie wyobrażam sobie, gdybym miała utrzymać się tylko z emerytury. Mąż też jest na najniższej emeryturze, a wydatków mamy sporo. Trzeba zapłacić czynsz, porobić opłaty, wykupić sporo leków. Od dłuższego czasu mąż ma poważne problemy ze zdrowiem.

ZUS uspokaja, że można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli go przekroczysz, ZUS będzie musiał zmniejszyć lub zawiesić wypłatę Twojego świadczenia.

ZUS ma obowiązek zawiesić Twoje świadczenie, gdy Twój przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi 6531,90 zł.