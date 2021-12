Ścianę bloku przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie ozdobi mural Tomasza Stańki

Mural, o wymiarach 11,2 m wysokości i 11,5 m szerokości, będzie zdobił ścianę bloku przy ul. Hetmańskiej 16 (naprzeciw przychodni). W poniedziałek był jeszcze ukryty pod rusztowaniami. Powstał na podstawie grafiki żony trębacza Joanny Stańko, absolwentki Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, z którą muzyk rozstał się po 3 latach małżeństwa. Artystka podarowała ją Stańce w latach 80. ub. wieku.

Karol Klepacki z Good Looking Studio dzieli się przy okazji ciekawostką: grafika Joanny Stańko została dostarczona do jednej z wytwórni płytowych jako propozycja na okładkę płyty trębacza. Ostatecznie na okładce się nie znalazła, a oryginał pozostał w archiwum wytwórni. Jedyne co pani Joanna posiadała, to zdjęcie tego projektu, a nie sam projekt w fizycznej formie.