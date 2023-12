Siatkarze Asseco Resovii w drużynie 10. kolejki PlusLigi. Kto z kim w 11. kolejce?

Nie ma kolejki PluLigi bez siatkarzy Asseco Resovii w drużynie kolejki. Tym razem miejsce w pierwszym składzie (nie pierwszy zresztą raz) znalazło się dla Karola Kłosa. Środkowy resoviaków zanotował kolejny udany występ, więc ta nominacja jest jak najbardziej zasłużona.

W drugiej drużynie jest natomiast przyjmujący Klemen Cebulj, wybrany MVP spotkania z GKS-em.

11. kolejka rozgrywana będzie przez trzy dni, do soboty do poniedziałku. Asseco Resovia swój wyjazdowy pojedynek w Radomiu z Czarnymi rozegrają dopiero w poniedziałek o 17.30 i pokaże go na żywo Polsat Sport. Hitem tej kolejki jest niedzielne starcie na szczycie ligi Projektu Warszawa z Jastrzębskim Węglem.

Program 11. kolejka PlusLigi:

MKS Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

GKS Katowice – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, 17.30; Polsat Sport)

KGHM Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, 20.30; Polsat Sport)

Trefl Gdańsk – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, 14.45; Polsat Sport)

Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel (niedziela, 17.30; Polsat Sport)

Barkom Każany Lwów – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (niedziela, 20.30; Polsat Sport)

Enea Czarni Radom – Asseco Resovia (poniedziałek, 17.30; Polsat Sport)

Bogdanka LUK Lublin – PSG Stal Nysa (poniedziałek, 20.30; Polsat Sport).