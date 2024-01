Silny wiatr i gołoledź. Trudne warunki atmosferyczne na Podkarpaciu

W środę od rana do wczesnego popołudnia będzie padać słaby deszcz lub mżawka, które powodować będą gołoledź na drogach.

Alert obowiązuje od godz. 8.35 do 14 i obejmuje osiem powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki i strzyżowski.

Wcześniej WCZK wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które obowiązuje od godz. 7 w środę do czwartkowego poranka. Na całym terenie woj. podkarpackiego prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości sięgającej do 40 km/h, a w porywach nawet do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.