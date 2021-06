Śmierć rowerzysty w Rzeszowie. Przejeżdżał przez przejście dla pieszych, zginął pod kołami auta

Skala obrażeń rowerzysty była tak duża, że przewiezionej do szpitala ofierze zderzenia lekarze nie byli w stanie pomóc. Badania stanu trzeźwości kierowcy audi wskazywały, że nie był pod wpływem alkoholu. Prokuratura i policja ustalają teraz szczegóły okoliczności zdarzenia.

Wtorkowego późnego popołudnia ofiarą spotkania z samochodem padł 51-latek, który w Wysokiej poruszał się drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tego pierwszeństwa nie uhonorował 34-letni kierowca fiata, który wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Do tragedii nie doszło tylko dzięki czujności cyklisty, który gwałtownie zahamował przez wyjeżdżającym fiatem. Jednak jego gwałtowny manewr sprawił, że upadł na jezdnię, z obrażeniami został odwieziony do szpitala.

Policja drogowa w województwie zauważa, że rośnie liczba wypadków z udziałem rowerzystów, co przypisuje się zwiększonej liczbie cyklistów na drogach, którzy korzystają ze słonecznej aury.

Rankiem dnia następnego chodnikiem wzdłuż drogi w Białobrzegach jechała 83-letnia rowerzystka. Zdarzenia potoczyły się niemal identycznie, jak w Wysokiej: z podporządkowanej drogi, prowadzącej do jednej z posesji, wyjechał volkswagenem 60-letni mężczyzna Tym razem doszło do zderzenia, ranna kobieta trafiła do szpitala.

Policja przypomina kierowcom samochodów, że rowerzyści to równorzędni uczestnicy ruchu.