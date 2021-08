Śmiertelny wypadek w Rudzie Różanieckiej. 63-latek zginął na miejscu, pasażerka trafiła do szpitala mtr/kwp

W sobotę 31 lipca w Rudzie Różanieckiej (gmina Narol w pow. lubaczowskim) doszło do tragicznego wypadku. Jak informuje policja, kierujący peugeotem, na łuku drogi, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Mężczyzna zginął na miejscu, pasażerka trafiła do szpitala.