Młodzi rzeszowianie ograli lubelskiego czwartoligowca po golach w końcówce. Jedno trafienie było samobójcze, w drugim przypadku do siatki trafił Adrian Zięba.

W zespole rezerw na wiosnę nie zobaczymy Jakuba Maćkowiaka, który przeniósł się do ligowego rywala z Ropczyc. Miejsca w składzie nie znalazł też powracający z wypożyczenia z Korony Rzeszów Wojciech Rusinek. Młody pomocnik idzie na kolejne wypożyczenie, tym razem do Błażowianki Błażowa. Nową twarzą w drużynie trenera Marcina Laski jest wychowanek Wiktor Łuczyk, który wraca do Resovii po kilku latach. Poprzednią rundę spędził w Sokole Kolbuszowa Dolna.