Sporty walki. Kolejne medale do swojej kolekcji dorzucili: Mateusz Kubiszyn, Agnieszka Sajdutka i Iwona Nieroda-Zdziebko

Agnieszka Sajdutka (Akademia Sportu Chikara Rzeszów) okazała się bezkonkurencyjna w kategoriach: fukogo i kata indywidualne. - To był pierwszy turniej międzynarodowy po tej przerwie pandemicznej - mówi rzeszowska zawodniczka.

- Zawody odbyły się jeszcze bez publiczności, ale fajnie, że to wszystko ruszyło - dodaje. W Portugalii oprócz Polaków startowali także zawodnicy i zawodniczki reprezentujący takie kraje jak m. in.: Portugalia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Słowenia, Bośnia, Egipt czy Francja. - Poziom był bardzo wysoki i cieszę się, że mogłam się sprawdzić na arenie międzynarodowej - widać, że tą przerwę przepracowałam dobrze - podsumowuje Agnieszka Sajdutka.

We Włoszech natomiast odbyły się mistrzostwa globu w Kickboxingu. Zawodnik Stali Rzeszów Mateusz Kubiszyn wygrywając finałową walkę z Turkiem Metinem Yurukiem zdobył trzecie złoto MŚ w karierze!

- Historia cały czas się tworzy! Po raz trzeci wystąpiłem w finale Mistrzostw Świata, za każdym razem wygrywałem, ale najtrudniejszy była pierwsza walka o złoto 6 lat temu - mówi zawodnik za pośrednictwem oficjalnej strony związku. - Wcale to nie oznacza, że dziś była łatwo, bo rywal z Turcji okazał się naprawdę mocnym zawodnikiem. Ale to ja z roku na rok, z mistrzostw na mistrzostwa, jestem coraz lepszym fighterem i to po prostu widać - dodaje rzeszowianin.