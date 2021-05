SPR Stal Mielec dostał największe lanie w tym sezonie. Orlen Wisła Płock bezlitosna

W pierwszych minutach drugiej połowy Stal walczyła z Wisłą jak równy z równym, szybko jednak się to zmieniło. Gospodarze szybko rozszyfrowali pomysł na grę ofensywną Stali, która dodatkowo zaczęła popełniać błędy. Kolejne straty w ataku kosztowały mielczan bardzo dużo. Bezlitosny w wykorzystywaniu kontrataków był wprowadzony po przerwie Lovro Mihić, który rzucił cztery bramki z rzędu. Serię Chorwata przerwał Dawid Nilsson biorąc czas. Stal po nim rzuciła dwie bramki, ale potem karę złapał Kosta Petrović i Mihić wespół z Michałem Daszkiem znów wypunktowali gości. To wyglądało, jak rzeź niewiniątek, bo mielczanie byli bezradni.

- Nie tak sobie wyobrażałem to spotkanie. Przyjechaliśmy do Płocka powalczyć, ale tej walki z naszej strony za bardzo nie było – mówił po meczu Michał Chodara, który pełni rolę drugiego trenera Stali.

Jest mi smutno z tego, co zaprezentowaliśmy. To nie jest charakter tego sportu i każdy o tym wie. Dostaliśmy lekcję gry i podejścia do meczu od rywali – dodał Ramon Oliveira, zawodnik drużyny z Mielca.

Znacznie więcej powodów do radości miał szkoleniowiec Wisły Xavi Sabate.

- jestem dumny z gry naszych zawodników. Byli bardzo skoncentrowani całe spotkanie i podeszli do niego bardzo poważnie, a nie jest to łatwe pod koniec tak trudnego sezonu. Pokazaliśmy w tym meczu, że jest różnica poziomu między tymi zespołami. Nasza gra w obronie była na topowym poziomie i to pozwoliło nam wygrać ten mecz tak pewnie. Swoje dołożyli kibice, to była przyjemność zagrać znów dla nich – powiedział trener drużyny z Płocka.