SPR Stal Mielec poznała terminarz - PGNiG Superliga wraca na początku września

Rozgrywki będą odbywały się w systemie każdy z każdym: mecz i rewanż (tak samo było w poprzednim sezonie). I runda rozgrywek potrwa od 4 września do 11 grudnia. Następnie kluby czeka przerwa w rozgrywkach, ponieważ reprezentacja Polski wystartuje w turnieju Mistrzostw Europy, który odbędzie się w styczniu na Węgrzech i Słowacji. II runda rozpocznie się 5 lutego i potrwa do 15 maja. Ostatni zespół w tabeli spada, a przedostatni rozegra dwumecz barażowy z drugim uprawnionym do awansu zespołem z Ligi Centralnej.

Terminarz SPR Stali:

I RUNDA:

4/5 września: MKS Zagłębie Lubin (wyjazd)

11/12 września: Piotrkowianin Piotrków Tryb. (dom)

18/19 września: Orlen Wisła Płock (wyjazd)

25 września: Sandra Spa Pogoń Szczecin (dom)

9/10 października: Gwardia Opole (wyjazd)

16/17 października: Górnik Zabrze (dom)

23/24 października: Energa MKS Kalisz (wyjazd)

30 października: Chrobry Głogów (dom)

13/14 listopada: Łomża Vive Kielce (wyjazd)

20/21 listopada: MMTS Kwidzyn (dom)

27/28 listopada: Torus Wybrzeże Gdańsk (wyjazd)

4/5 grudzień: Azoty-Puławy (wyjazd)

11 grudzień: Grupa Azoty Unia Tarnów (dom)

II RUNDA: