Środowisko Konfederacji oskarża rzeszowski szpital USK o nadużycia. Rzecznik placówki wyjaśnia, że są nieprawdziwe

Kontrola z centrali NFZ

Radny J. Kotula uważa wyniki kontroli centrali NFZ w szpitalu przy ul. Szopena za druzgocące. Kontrola ta była efektem skargi pacjenta onkologicznego, który miał być nieprawidłowo leczony, co miał potwierdzić konsultant wojewódzki ds. gastroenterologii dla obszaru województwa podkarpackiego prof. dr hab. n.med. Krzysztof Gutkowski.

Ile nieprawidłowości?

Samorządowiec powołując się na pokontrolny protokół, dodał, że ludzie odpowiedzialni za oddział gastrolenterologii tego szpitala podali 151 fałszywych danych do NFZ. W związku z tym, że kontrola z NFZ objęła tylko 4 miesiące (od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2022 r.), to zdaniem J. Kotuli - w całym ub. roku mogło ich być 500, a biorąc pod uwagę jeszcze ten rok - łącznie nawet tysiąc... nieprawidłowości kwalifikując je jako przestępstwa gospodarcze.