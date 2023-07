Stal Rzeszów chce zmazać plamę z inauguracji. Trener chce efektywności. GKS Tychy na Hetmańskiej

Po przegranej z Odrą Opole trener Marek Zub miał o czym myśleć. W analizie pomagała mu grupa asystentów.

- Nie jestem w stanie wszystkiego dostrzec, toteż dobrze mieć kompetentnych ludzi do pomocy. Można zażartować, że asystenci dodają mi pracy. Pojawia się sporo materiału, który trzeba selekcjonować, dać pierwszeństwo pewnym sprawom - uśmiecha się szkoleniowiec stalowców. - Jeden z wniosków był taki, że w większym stopniu to my przegraliśmy niż Odra z nami wygrała. Pozwoliliśmy je na bardzo dużo.