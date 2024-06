Stal Rzeszów żegna się z dwoma pomocnikami. Obaj zaliczyli w ekipie biało-niebieskich blisko 200 meczów

Krzysztof Danielewicz (32 lata, 182 cm) przeniósł się na Hetmańską latem 2021 roku z Pogoni Siedlce. Po roku wychowanek Parasola Wrocław świętował z biało-niebieskimi awans do Fortuna 1 Ligi. Łącznie środkowy pomocnik zaliczył w ekipie biało-niebieskich 91 meczów, zdobywając w nich 12 bramek.

Wiktor Kłos (24, 178) to wychowanek Orzełka Przeworsk, który występował w Stali od rundy wiosennej sezonu 2019/2020, przenosząc się do rzeszowskiego klubu z Wólczanki Wólka Pełkińska. „Kłosik” sezon 2021/2022 spędził na wypożyczeniu do Stali Mielec, a po powrocie przez kolejne dwa sezony reprezentował zespół znad Wisłoka. Przez trzy i pół roku w naszym zespole zanotował w Stali 98 występów, zdobywając 5 bramek.