Stal Rzeszów zremisowała z Chojniczanką. Wynik meczu ustalony po 5 minutach

Aż pięciu zmian w porównaniu do meczu z Ruchem Chorzów w podstawowym składzie dokonał trener Stali Daniel Myśliwiec. Po raz pierwszy w tym sezonie w podstawowym składzie nie wyszli Andreja Prokić i Patryk Małecki. Do wyjściowej drużyny wrócili bramkarz Przemysław Pęksa i Damian Michali. Oprócz tego od początku szansę dostali Kacper Sadłocha, Bartosz Wolski i Kacper Piątek.

Jeśli ktoś się na ten mecz spóźnił, to ma czego żałować. W drugiej minucie w słupek trafił strzałem głową Krzysztof Danielewicz. Zaraz potem padła pierwsza bramka w tym meczu. Mazek dostał piłkę z lewej strony. zakręcił obrońcą i wrzucił piłkę w pole karne wprost do niepilnowanego Mikołajczaka. Ten ostatni głową, z dużym spokojem pokonał bezradnego Pęksę. Choć w polu karnym było kilku graczy Stali, to napastnik Chojniczanki miał sporo miejsca obok siebie.