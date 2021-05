Stanisław Sienko nowym dyrektorem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Jeszcze dziewięć placówek ma nowych dyrektorów

Sienko dość szybko został zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji jako zastępca kierownika w wydziale laboratorium. Wtedy słyszeliśmy, że świetnie nadaje się do tej funkcji z uwagi na swoje wykształcenie w kierunku chemii. Pracę w MPWiK znalazł jeszcze jeden ex-wiceprezydent, Marek Ustrobiński. Został prezesem spółki.

Aż 10 placówek oświatowych w Rzeszowie ma nowych dyrektorów. Wyłonieni zostali w konkursie, które miasto ogłosiło jakiś czas temu. Co ciekawe, dyrektorem Zespołu Szkół Elektronicznych został Stanisław Sienko. Były wiceprezydent miasta Rzeszowa swoje poprzednie stanowisko utracił wskutek rezygnacji Tadeusza Ferenca z funkcji prezydenta.

Co do Przedszkola Publicznego nr 46, placówka oczywiście nie zostanie bez dyrektora. W Urzędzie Miasta Rzeszowa słyszymy, że w tej sytuacji zwierzchnika szkoły wyznacza pełniący obowiązki prezydenta Marek Bajdak. Nazwisko zostało już wyłonione, jednak póki co miasto nie zdradza, kto będzie dyrektorem przedszkola.