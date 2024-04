Strażacy podsumowali święta na Podkarpaciu. Ponad 250 interwencji OPRAC.: wt

Krzysztof Kapica

To były pracowite święta dla podkarpackich strażaków. - Od soboty wyjeżdżaliśmy do ponad 250 interwencji - informuje bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. - Do akcji w regionie wyjeżdżało w tym czasie 468 zastępów, czyli 2200 strażaków.