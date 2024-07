Studnia w Czadzie w Afryce ufundowana przez chrześcijan z Podkarpacia [ZDJĘCIA]

- Z wielką wdzięcznością i szczerym podziękowaniem od mieszkańców wioski Gam przesyłam zdjęcia, ufundowanej przez mieszkańców Podkarpacia studni. Wdzięczność jest tym większa, że wioska jest bardzo duża i problem dostępu do wody pitnej jest też duży. Studnia im św. Maksymiliana sprawiła, ze przynajmniej w jednej dzielnicy sytuacja się znacznie poprawiła - relacjonuje polski misjonarz, ks. Edward Ryfa.

Jest to kolejna studnia ufundowana dzięki mieszkańcom Podkarpacia.

- To wspaniali ludzie, bardzo zaangażowani w pomoc dla naszych bardzo biednych i pozbawionych tego, co najbardziej konieczne do życia, afrykańskich braci. Niech wyrazem naszej wdzięczności będzie nasza codzienna modlitwa w intencji wszystkich naszych dobroczyńców o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich - dodaje ks. Ryfa.