Sukces Miłosza z Rzeszowa. 12-latek ma szansę na finał Eurowizji Junior w Paryżu! [WIDEO]

Miłoszu, awansowałeś do ścisłego finału polskich eliminacji Eurowizji Junior. W kolejnym odcinku Szansy na sukces zmierzysz się z dwójką wygranych pozostałych programów. Najlepszy z waszej trójki pojedzie do Paryża reprezentować Polskę w głównym konkursie Eurowizji Junior. Czy opadły już emocje po tym, jak wygrałeś drugi odcinek Szansy na sukces?

Miłosz: Jeszcze żyję tym wszystkim i nie do końca do mnie doszło, że wygrałem ten odcinek. Jednak cały czas ciężko ćwiczę do finału. Mam nadzieję, że w kolejnym programie zaprezentuję wszystko, co mogę.

A jak mama przeżyła ten odcinek i końcowy sukces syna?

Joanna: Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Przy nagraniu programu nie stresowaliśmy się tyle, co przy oglądaniu odcinka w telewizji. Na pewno było emocjonująco. Szczególnie w pierwszy i drugi dzień po programie. W poniedziałek media ruszyły z nagrywaniem wywiadów. Wydaje mi się, że po tych dwóch dniach emocje lekko opadły i teraz już szykujemy do finału.