Super Turniej! Polskie siatkarki rozegrają w Mielcu 3 mecze przed odlotem do Paryża na Igrzyska Olimpijskie.

W dniach 16 - 19 lipca odbędzie się w Mielcu turniej towarzyski z udziałem reprezentacji kobiet Francji, Dominikany Serbii i Polski. Będzie on ostatnim sprawdzianem przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Wszystkie cztery drużyny wystąpią bowiem w turnieju olimpijskim, co najlepiej świadczy o ważności i randze mieleckich zawodów. Kibice zobaczą sześć meczów. Drużyny zagrają każda z każdą. Dni meczowe to 16, 18 i 19 lipca. 17 lipca będzie dniem przerwy w turnieju.

Mecze mają się odbywać o godzinie 16 i 18.30. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Biało-Czerwone mają rozgrywać swoje spotkania zawsze o 18.30. Szczegółowy rozkład meczów ma zostać podany wkrótce.

Jak poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej w Mielcu z udziałem władz miasta Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, turniej będzie zarazem Memoriałem Agaty Mróz -Olszewskiej. Memoriał ten ma być rozgrywany cyklicznie, każdego roku przed dużymi imprezami siatkarskimi.