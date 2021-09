Superliga kobiet. Eurobud Jarosław przegrał w Piotrkowie z Piotrcovią. Skuteczna Magda Balsam to za mało

Kibice w Jarosławiu liczyli, że w Piotrkowie Eurobud przełamie się i pokaże, skuteczną grę w ofensywie i szczelną defensywę. Niestety po meczu czują zawód. Jeśli chodzi o defensywę to faktycznie wyglądało to już lepie niż we wcześniejszych pojedynkach, choć tylko siedem obronionych rzutów przez bramkarki z Jarosławia, imponującym wynikiem nie jest.

Niestety tym razem zupełnie czarno-niebieskie nie radziły sobie w ataku. Oddając masę rzutów z nieprzygotowanych pozycji, nie trafiając w światło bramki, czy w prosty sposób gubiąc piłkę. Trzeba też oddać, że na 33 rzutu celne przyjezdnych, bramkarki Piotrocovii odbiły 12 rzutów. Jedyną zawodniczką, która wśród naszej drużyny trzymała grę w ataku była Magda Balsam, która rzuciła aż jedenaście bramek. Sam mecz przez całe spotkanie był bardzo wyrównany. Żadna ze stron nie potrafiła odskoczyć na więcej niż dwie bramki przewagi. przewagi która szybko była odrabiana przez drugi zespół. Losy meczu rozstrzygnęły się w samej końcówce między 55 a 58 minutą, kiedy to gospodynie zdołały odskoczyć na trzy bramki i prowadzenia nie oddały już do końcowej syreny.