Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław pokonał Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Historyczne zwycięstwo nad Piotrcovią

Od samego początku meczu gospodynie grały uważnie w obronie i mądrze w ataku. Spotkanie rozpoczęła bramka Sylwii Matuszyk. Piotrcovia błyskawicznie odpowiedziała golem Sylwii Klonowskiej. Przyjezdne w siódmej minucie odskoczyły na dwubramkową przewagę. Z tej zaliczki nie długo się na cieszyły, bo już po czterech minutach znów na tablicy wyników widniał remis, tym razem po sześć. Od tego momentu miejscowe narzuciły swoje warunki i stopniowo zaczęły odskakiwać rywalkom, by na przerwę zejść z pięciobramkową zaliczką i aż z dwudziestoma jednomo trafieniami.

Po zmianie stron znów pierwsza bramka padła łupem Eurobudu, tym razem stało się to po rzucie Martyny Żukowskiej. Miejscowe grały spokojnie, kończąc swoje akcje celnymi rzutami, co przekładało się na utrzymywanie dystansu bramkowego nad rywalkami. Przyjezdne dopiero w 42 minucie zdołały zmniejszyć straty do czterech trafień. Czas jaki wówczas wziął trener gospodyń po działał na nie mobilizująco i po chwili znów Eurobud prowadził sześcioma bramkami.