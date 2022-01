Superliga kobiet. Zagłębie Lubin po raz trzeci w sezonie pokonało Eurobud JKS Jarosław

Pierwsze dwadzieścia cztery minuty były wyrównane. Na parkiecie oglądaliśmy ciekawe składne akcje, a oba zespoły dawały z siebie sto procent. Prawdziwą technikę prezentowała Patrycja Matieli, która w dwudziestej minucie miała na swoim koncie trzy trafienia i kilka asyst. Z drugiej strony bardzo dobrze prezentowała się Sylwia Matuszczyk. Po początkowej grze bramka za bramkę, chwilową niemoc strzelecką miejscowych wykorzystał jarosławski zespół i odskoczył na dwie bramki (6:4). Niestety chwilę później to Zagłębie prowadziło już 7:6. Kolejne wyrównane minuty nie wskazywały na dramat Eurobudu w ostatnich sześciu minutach pierwszej odsłony. Jeszcze w 24. minucie na tablicy wyników widniał remis 11:11. Niestety później nasz zespół nie potrafił pokonać bramkarki gospodyń, za to Zagłębie trafiło pięć razy.

Po zmianie stron miejscowe mając wypracowaną przewagę z końcówki pierwszej połowy, grały spokojnie i bardzo szybko powiększyły dystans bramkowy do siedmiu trafień. Miedziowe grały lepiej od rywalek zarówno w ataku jak i obronie, a w bramce kolejne piłki odbijała Monika Maliczkiewicz. Eurobud nie poddał się. Zryw czarno-niebieskich pozwolił im zniwelować straty o dwie bramki i gdy wydawało się, że nasz zespół pójdzie za ciosem, zespół z Jarosławia złapał zadyszkę. W kolejnych dziesięciu minutach do bramki trafiał tylko zespół z Lubina, który odskoczył na osiem trafień. W końcowych minutach obudził się jarosławski zespół, który zdołał zmniejszyć rozmiary porażki do sześciu bramek.