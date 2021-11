Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut gra o wyrównanie rekordu, Miasto Szkła Krosno na wyjeździe

Sokoły jak na razie są samodzielnym liderem i jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie. W sobotę do Łańcuta zawita KS Księżak Łowicz, który w tej chwili zajmuje 11. miejsce w tabeli. Koszykarze z Łowicza do tej pory tylko raz wygrali w meczu wyjazdowym. Warto dodać, że liderem drużyny z Łańcuta jest Michał Jankowski, który jeszcze w minionym sezonie grał w barwach drużyny z Łańcuta. Jeżeli zespół z Łańcuta wygra w sobotę z Księżakiem, to wyrówna swój rekord z sezonu 2016/2017, kiedy to właśnie wygrał na początku rozgrywek osiem spotkań z rzędu. Patrząc na dotychczasowe wyniki obu drużyn, to na pewno Sokół jest faworytem, ale trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie dotychczasowe mecze tego sezonu w łańcuckiej hali były niesamowicie zacięte.

Początek meczu o godzinie 17.30.