Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut minimalnie przegrał w Opolu

Sokół zaczął całkiem nieźle - jako pierwszy objął prowadzenie i w I kwarcie to właśnie zawodnicy trenera Dariusza Kaszowskiego utrzymywali się na prowadzeniu. W kolejnej odsłonie było już jednak trochę inaczej, bo to gospodarze jakby bardziej dążyli do tego, by odskoczyć (w pewnym momencie uciekli nawet na 8 punktów). Sokoły jednak jeszcze poderwały się do walki i rzut Mateusza Bręka tuż przed przerwą pozwolił im zniwelować straty do punktu.

W III kwarcie jednak zaczęli uciekać miejscowi. Nie był to może wielki zryw, ale konsekwentnie robili swoje i przed decydującą odsłoną mieli 9 punktów przewagi. W ostatniej kwarcie jednak Sokół się odrodził i nawet odzyskał prowadzenie, ale w końcówce szczęście uśmiechnęło się do miejscowych.