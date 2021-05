Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał u siebie zespół Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk i wciąż może zagrać w finale

Gracze Sokoła wiedzieli, że jeśli chcą jeszcze myśleć o finale, to muszą pokonać u siebie Czarnych. Pierwsza kwarta zaczęła się nieźle dla miejscowych - Czarni wprawdzie starali się nie tracić dystansu, ale to jednak sokoły były na prowadzeniu. Dopiero na trochę ponad trzy minuty przed końcem pierwszej kwarty goście wyszli na prowadzenie. Tym razem oni zaczęli się pilnować i po pierwszej odsłonie Sokół miał minimalną, 2-punktową stratę. Początek drugiej odsłony był bardzo podobny - obie drużyny walczyły i wynik był na styku. Po trzech minutach gry jednak miejscowi zaczęli łapać dobry rytm i ich przewaga zaczęła rosnąć. Na niespełna minutę przed końcem pierwszej połowy meczu gospodarze odskoczyli nawet na 12 punktów, ale Musiał celną "trójką" zdołał jeszcze trochę zmniejszyć ten dystans.

W trzeciej kwarcie Sokół cały czas prezentował się bardzo dobrze i Czarni nie byli w stanie ich dogonić. Bardzo skuteczni byli Dawid Zaguła i Wojciech Fraś i kolejne spotkanie na dobrym poziomie zagrał także Filip Małgorzaciak. Przed decydującą odsłoną zawodnicy z Łańcuta mieli 13 punktów przewagi. Początek czwartej kwarty nie wskazywał raczej na to, że coś może się zmienić, ale Czarni im bliżej końca meczu zaczęli się rozkręcać. Na tablicy do końca pozostawała trochę ponad minuta, a goście doprowadzili do wyniku 83:83. Końcówka była bardzo zacięta, ale szczęśliwa dla miejscowych.