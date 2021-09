Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał w pierwszym meczu sezonu na wyjeździe MKKS Żak Koszalin

Zespół z Łańcuta znakomicie wszedł w to spotkanie. Wprawdzie jeszcze na samym początku miejscowi próbowali dotrzymać sokołom kroku (po niespełna trzech minutach było 5:4 dla gości), to jednak potem świetny rytm złapali koszykarze z Podkarpacia i sukcesywnie powiększali swoją przewagę. Skuteczny był Wojciech Pisarczyk i Marcin Nowakowski, a I kwartę celną "trójką" zakończył Filip Struski i było 22:8 dla Sokoła. W II kwarcie miejscowy zespół wziął się trochę do roboty, ale łańcucianie skutecznie trzymali ich na dystans i właściwie cały czas utrzymywała się przewaga w granicach 9-10 punktów. Chociaż ta odsłona zakończyła się wygraną gospodarzy, to jednak Sokół cały czas miał 12 punktów przewagi w meczu (44:32).

Na początku II kwarty jednak Sokół stanął - zawodnicy trenera Dariusza Kaszowskiego byli nieskuteczni, były straty i w efekcie zawodnicy z Koszalina doskoczyli na zaledwie trzy "oczka". Potem nawet było jeszcze bliżej, bo pięć minut przed końcem tej odsłony był już remis (47:47) po celnych rzutach osobistych Wiktora Sewioła. Potem gospodarze zdołali nawet wyjść na prowadzenie, ale końcówka należała do sokołów. W IV Sokół był już bardziej czujny i pilnował swojej przewagi - znowu udało się odskoczyć na 10 punktów i miejscowi tym razem nie zdołali już tego odrobić.