Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut ponownie zagra u siebie

Po środowych meczach nastroje w obu ekipach są różne. Sokoły w IV kwarcie odwróciły losy meczu i mogły cieszyć się z kolejnej wygranej, dzięki czemu cały czas są liderem.

Teraz zagrają z zespołem Weegree AZS Politechnika Opolska, który w tym sezonie też prezentuje się całkiem dobrze. Dodatkowo rywale łańcucian w środę nie grali, bo ich mecz odbędzie się dopiero w listopadzie.

Jednak jak do tej pory zespół AZS-u na pewno nie ma się czego wstydzić, bo póki co przegrał tylko raz. Wszystko wskazuje więc na to, że graczy Sokoła czeka kolejny trudny pojedynek tym bardziej, że na pewno każdy, jak to zwykle bywa, będzie chciał jako pierwszy w sezonie pokonać zespół trenera Dariusza Kaszowskiego.

Początek meczu w sobotę o godzinie 17.30.

Tymczasem Miasto Szkła Krosno w weekendowej kolejce pauzuje.