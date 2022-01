Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut zaczyna nowy rok u siebie, Miasto Szkła Krosno na wyjeździe

- Jak minęły święta? Spokojnie, normalnie, bez szaleństw., przejadłem się, nie przytyłem nic a nic– uśmiecha się Marcin Nowakowski, który zalicza ponad 8 asyst w każdym meczu Sokoła. - Teraz zaczynamy z Żakiem, z którym wygraliśmy jesienią, i teraz też chcemy to powtórzyć. Czuję się w dobrej formie, myślę, że koledzy też są na fali. Chcemy dobrze zacząć rok, i mam mam nadzieję, że to to się uda.

Sokoły są w gazie, i nikt nie może im zabrać energii. - Nie lekceważymy przeciwnika. Koszalin jest mocniejszy niż w pierwszej rundzie, trzeba będzie się bardziej postarać, ale wierzę, że sobie poradzimy. Widzę, że koledzy są w świetnej formie, palą się do do gry – mówi nasz rozmówca.