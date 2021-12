Świąteczne szusowanie na nartach i snowboardzie w Przemyślu. Właśnie ruszył nowy sezon zimowy! [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

W regionie panują bardzo dobre warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. W sobotę nowy sezon zimowy zainaugurowano w Przemyślu. Od godz. 9 do 21 dostępna jest główna trasa. Jeden przejazd kolejką kosztuje 5 zł, 50 - 200 zł, 100 - 300 zł. Karnet 2-godzinny to koszt 50 zł, 4-godzinny 70 zł. Za karnet przedpołudniowy ważny w godzinach 9 – 12 trzeb zapłacić 30 zł.