Światowa Polonia będzie miała swoje święto w lipcu 2023 r.

Został już określony termin festiwalu, który ma się odbyć w dn. 12 - 18 lipca. Sięgająca tradycją 1969 r. impreza organizowana jest tradycyjnie co trzy lata. Termin kolejnej, przypadający na 2022 r. nie mógł zostać dotrzymany z przyczyn epidemicznych.

Pozostaje kwestia znalezienia źródeł finansowania festiwalu. Budżet tego, który miał się odbyć w 2022 określono na poziomie 2 mln zł przy udziale 600 uczestników.

- Oczywiste jest, że obecnie ceny, to już nie te sprzed trzech lat, nawet te z ubiegłego roku - tłumaczy wiceprezes Grudzień. - Natomiast polonusi są mocno zdeterminowani, by festiwal doszedł do skutku. Rozmawiałem z nimi również podczas Rady Polonii Świata, jaka odbyła się w ubiegłym roku w Wilnie. Mają jednoznaczne stanowisko: chcą przyjechać, nie chcą tego kolejny rok przedłużać. A my chcemy utrzymać festiwal w Rzeszowie.