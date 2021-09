Szczepienia na Podkarpaciu. W tych gminach jest najmniej chętnych. Tutaj uderzy czwarta fala? [LISTA] OPRAC.: Łukasz Solski

Gmina Krempna w pow. jasielskim• Procent mieszkańców zaszczepionych min.1 dawką (%) - 28,4• Mieszkańcy zaszczepieni min.1 dawką - 524• Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych (%) - 26,9• Mieszkańcy w pełni zaszczepieni - 497 Polska Press Zobacz galerię (20 zdjęć)

W Polsce i na Podkarpaciu przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Spada za to tempo szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory w naszym regionie wykonano łącznie ponad 1,5 mln szczepień, a w pełni zaszczepionych jest 34,5 proc. wszystkich mieszkańców - to najmniej w całym kraju! Sprawdziliśmy, gdzie sytuacja jest najgorsza.