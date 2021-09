Szczęśliwy finał poszukiwań 15-latki z Bydgoszczy. Nastolatka została zauważona przez turystów i odnaleziona przez ratownika w Cisnej beta/ Bieszczadzka Grupa GOPR/ KG Policji

Bieszczadzka Grupa GOPR/FB

Bydgoscy policjanci poszukiwali 15-latki, która wyszła z domu i do niego nie powróciła. W działania zaangażowani byli policjanci z Bydgoszczy, ale również z całego kraju. Informacja o poszukiwaniach trafiła także do służb granicznych i goprowców. Wszystko po to, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną nastolatkę. Ta została odnaleziona w schronisku w Bieszczadach.