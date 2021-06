Szlak kajakowy na Wisłoku liczy już 27 kilometrów. Nowa przystań kajakowa we Frysztaku [ZDJĘCIA]

Oznakowany szlak wodny prowadzi przez cztery gminy: Wojaszówka, Frysztak, Wiśniowa i Strzyżów. Liczy obecnie 27 km (Wojaszówka - Frysztak - Wiśniowa - Markuszowa – Strzyżów). Został udostępniony w 2017 roku przez dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku Marka Armatę.

W nowej przystani we Frysztaku kajakarze mogą odpocząć na leżakach przy rzece, ławkach pod wiatą, zapalić ognisko, urządzić sobie grilla, zagrać na pobliskim boisku do siatkówki plażowej, a 450 m od przystani znaleźć nocleg w hotelu GOSiR (na terenie Frysztaka i w jego okolicach jest jeszcze kilka miejsc noclegowych i małych lokali gastronomicznych).

Przystań ma zejście do rzeki. Na filarach mostu powstał mural z praktycznymi informacjami dla kajakarzy: o dwóch kierunkach, w dół rzeki do Strzyżowa, i w górę do Wojaszówki. Jest też zamieszczona kilometrówka z zaznaczonymi odległościami do kolejnych przystani.