Tak wygląda nowa kładka rowerowa przy "Tęczowym moście" w Rzeszowie. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka Krzysztof Kapica

Tak wygląda nowa kładka rowerowa przy "Tęczowym moście" w Rzeszowie. To ostatnia z trzech oddanych do użytku. Jej wybudowanie kosztowało blisko 4 mln złotych, jest długa na ponad 100 metrów i została zaprojektowana tak, by pasować wyglądem do mostu Narutowicza. Wybraliśmy się tam, żeby zobaczyć, jak nowa kładka rowerowa wygląda z góry. Zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka!