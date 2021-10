Takich rozgrywek w 4 lidze podkarpackiej chcieliśmy i takie dostaliśmy

Chociażby ostatnia kolejka pokazała, że właściwie żadnych rozstrzygnięć nie można być pewnym - Wiązownica nie poradziła sobie u siebie z Legionem, Czarni Trześń zdobyli pierwszy punkt w sezonie i to na stadionie w Jarosławiu i wreszcie Karpaty Krosno przegrały po raz pierwszy w sezonie.

To właśnie wspomniana trójka jest cały czas na czele w tabeli (prowadzi KS Wiązownica przed Karpatami i JKS-em), ale nie znaczy to, że pozostali są gdzieś daleko z tyłu i mogą już tylko liczyć na to, że uda się sprawić jakąś pojedynczą niespodziankę.

Nieustannie zaskakuje wszystkich Sokół Kamień, który z 23 punktami jest na 6. miejscu w tabeli. Warto wspomnieć, że gdyby nie nieszczęsny walkower (w jednym meczu w zespole z Kamienia zagrał nieuprawniony zawodnik), to beniaminek miałby tylko 2 punkty straty do lidera!