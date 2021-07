Takie karpie giganty łowią w Krzemiennej nad Sanem. Największe okazy ważą ponad 20 kg [ZDJĘCIA]

Łowisko karpia znajduje się na terenie niedawno otwartego Parku Rozrywki w Krzemiennej. Zapaleni wędkarze i miłośnicy przyrody dobrze znają to miejsce, bo przyjeżdżają do Krzemiennej od lat. Niektórzy na połowy specjalnie rezerwują dom z butelek, pierwszy taki na Podkarpaciu. W pełni wyposażony domek butelek, który powstał własnym sumptem z butelek, które zwozili do Krzemiennej okoliczni mieszkańcy, nosi nazwę KARP.

- KARP stoi tuż przy łowisku tej ryby. To wyjątkowe miejsce. Staramy się, aby ten zakątek przyrody był ostoją zarówno dla odwiedzających, jak i samej natury. Opiekujemy się rybami, dokarmiamy je, dbamy o to, aby były zdrowe. Wędkarze, którzy nas odwiedzają, doceniają to i są zaangażowani równie mocno, co my. Kierujemy się zasadą: catch and release. Każda złowiona ryba wraca do wody