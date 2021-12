Tauron Liga: Developres Bella Dolina Rzeszów pokonał Grupę Azoty Chemik Police. "Rysice" znów to zrobiły

Emocje w meczu Developresu z Chemikiem, to nic niezwykłego, te mecze już tradycyjnie generują najwyższy poziom. Podobnie jak w niedawno rozegranym Superpucharze Polski "Rysice" odwróciły losy tie-breaka, choć wydawało się, że to przyjezdne sięgną po wygraną.

Początek meczu nie był tak energetyczny, jak można się było spodziewać. Oba zespoły dość spokojnie go rozpoczęły, wręcz wyczuć można było nieco nerwowości. Na prowadzeniu były raz jedne raz drugie, co wynikało z licznych błędów po obu stronach. Wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie (3:2, 4:6, 6:4, 8:6, 10:12, 13:12, 13:15). W połowie seta rzeszowianki zacięły się w ataku i Chemik nie miał problemu, by dowieźć prowadzenie do końca. To właśnie przewaga w skuteczności w ataku miała największy wpływ na wynik tego spotkania. Przyjezdne atakowały ze skutecznością 43 procent, przy 28 Developresu.