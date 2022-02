Te 30 nazwisk jest najpopularniejszych w Polsce [RANKING]

- Imiona i nazwiska – to zaledwie niewielka część informacji, które można znaleźć na portalu dane.gov.pl - podaje Cyfryzacja KPRM.

W sumie na tej stronie zgromadzono prawie 25 tys. danych, m.in. z zakresu zdrowia, budżetu, pogody, turystyki czy demografii. Na portalu znajdziecie takie informacje jak np. rejestr żłobków, zabytków, szczepień, lista wynalazków, wzorów przemysłowych i wiele, wiele więcej.

- Do dyspozycji przedsiębiorców oddajemy ponad 400 API. To interfejs programistyczny aplikacji, pozwalający maszynom komunikować się ze sobą bez udziału człowieka. Dla nas to po prostu aktualne dane w aplikacji pogodowej, czy aktualne zatłoczenie w mieście. Dla firm mogą stać się dochodowym biznesem - do własnych pomysłów z wykorzystaniem danych zachęca KPRM.

Polska jest światowym liderem w udostępnianiu danych otwartych.