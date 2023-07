Te dane mogą zaskakiwać. Najwięcej osób szczęśliwych mieszka na Podkarpaciu [WIDEO] Józef Lonczak

Nasz region to dobre miejsce do życia - wynika z raportu Otodom. Tu mieszka najwięcej szczęśliwych ludzi w Polsce. Potwierdzają to także mieszkańcy Rzeszowa. Podkarpacie ma też najwyższy wskaźnik spodziewanej długości życia w kraju - dowiadujemy się z danych Eurostatu.