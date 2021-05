Terytorialsi z Podkarpacia pomogą także energetykom usuwać awarie

W czwartek (13 bm.) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę o wzajemnej współpracy między PGE Dystrybucją i 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej (3PBOT). Podpisali ją formalnie Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja i płk Dariusz Słota, dowódca 3 PBOT.

- Podpisany dziś list intencyjny dotyczy bardzo ważnej współpracy w obszarze zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Jest to szczególnie istotne w obliczu klęsk żywiołowych, które w ostatnich latach często występują. O gotowości do niesienia pomocy przez podkarpackich terytorialsów mogliśmy się wielokrotnie przekonać. Było to szczególnie widoczne w trakcie trwającej pandemii, za co jestem niezmiennie wdzięczna