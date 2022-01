Tłumy mieszkańców z całego Podkarpacia na Targach Ślubnych 2022 w Hotelu Rzeszów [ZDJĘCIA] Krzysztof Kapica

Niedzielne Targi Młodej Pary 2022 w Hotelu Rzeszów były okazją do spotkania z ekspertami i zapoznaniem się z kompletną ofertą wystawców. To także inspiracje i ciekawostki z branży ślubnej. Do Rzeszowa przyjechali nowożeńcy z różnych stron Podkarpacia, zobaczcie zdjęcia!