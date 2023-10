To dzieje się z organizmem, gdy zjesz śliwki. Poznaj właściwości zdrowotne śliwek Marcin Trzyna

Śliwki to owoce, które chętnie spożywamy nie tylko ze względu na ich smak, ale również wartości odżywcze. To średniej wielkości, miękkie, słodkie i soczyste owoce, które oprócz wybornego smaku, posiadają również właściwości zdrowotne. Sprawdź, co się dzieje z organizmem, gdy jesz śliwki.