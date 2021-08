Tomasz S. radny miejski z Przemyśla nieprawomocnie skazany na 2 lata więzienia [ZDJĘCIA]

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w czwartek przed Sądem Okręgowym w Przemyślu.

Sąd nie miał wątpliwości co do winy trójki oskarżonych w tym procesie. Tomasz S. radny miejski Koalicji Obywatelskiej w Przemyślu, został uznany za winnego zlecenia pobicia Grzegorza K., swojego pracownika. Powodem były nieporozumienia z powodu rozliczeń finansowych. Jak ustalił sąd, Grzegorz K. domagał się od Tomasza S. 470 złotych jako zapłaty za wykonane prace. Ten odmawiał. Twierdził, że praca została źle wykonana przez K. i inwestor nie zapłacił za nią. Ponadto sąd uznał go winnego nakłaniania pokrzywdzonego do zmiany zeznań.