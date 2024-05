Tragiczny finał poszukiwań 45-letniego mężczyzny z powiatu sanockiego OPRAC.: Łukasz Solski

Policjanci wspólnie z innymi służbami poszukiwali 45-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Mężczyzna ostatni raz widziany był w sobotę, około godz. 17, kiedy szedł drogą techniczną w okolicy obwodnicy Sanoka. Do chwili zgłoszenia do niego nie powrócił. We wtorek jego ciało zostało odnalezione w kompleksie leśnym. Tożsamość potwierdziła najbliższa rodzina.