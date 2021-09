Trener Feliks Kordyś z Rzeszowa poprowadził naszych paraolimpijczyków do medali w Tokio [ZDJĘCIA]

Jest pan absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ale wcześniej ukończył pan także ekonomię w filii UMCS w Rzeszowie. Zdecydowanie postawił pan jednak w życiu na sport…

Od samego początku nie widziałem siebie jako księgowego i nie miałem ciągotek do ekonomii, bo nie lubię monotonii. A pracując czy w szkole z dziećmi czy jako trener z zawodnikami zawsze się coś dzieje i jest to praca, która daje mi zadowolenie i satysfakcję.

Sam grał pan w Ekstraklasie tenisa stołowego m.in. w KKS Karpaty Krosno, Izolatorze Boguchwała oraz w I lidze w barwach AZS Rzeszów, ale kontuzja wyeliminowała pana z profesjonalnego uprawiania sportu. A kiedy i w jaki sposób został pan jednym z trenerów naszej kadry tenisistów stołowych paraolimpijczyków?

Po zakończeniu kariery zacząłem uczyć wychowania fizycznego w szkole. Tam właśnie zacząłem trenować z zawodnikiem z Tuchowa Maćkiem Nalepką, który porusza się na wózku inwalidzkim. Trenowaliśmy regularnie i zdobył nawet wicemistrzostwo Świata w 2014 roku w drużynie z Krzysztofem Żyłką, a w wielu turniejach europejskich wygrywał lub stawał na podium. Później dołączył do nas właśnie Krzysiek Żyłka. Zostałem też trenerem Integracyjnego Klubu Sportowego w Tarnobrzegu, gdzie działa sekcja zawodników na wózku i stojących, którzy mają problemy zdrowotne i są w odpowiedniej klasie zależnej od stopnia niepełnosprawności. Tak się to zaczęło, a trzy lata temu zostałem powołany na zgrupowanie w Cetniewie, gdzie trenowaliśmy z Serbami i Francuzami. Kolejne powołanie dostałem na zgrupowanie w Drzonkowie, czyli na przygotowania do Mistrzostw Świata w słoweńskim Lasko. Wtedy jeszcze nie byliśmy przypisani do grup, ale już po Mistrzostwach Świata zostałem przydzielony do grupy chłopaków jeżdżących na wózku – to klasy od 1 do 5. Chyba właśnie z nimi się najlepiej czułem i tak zostało do tej pory. Jestem z nimi już drugi rok i ta współpraca dobrze się układa.