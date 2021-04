Trójbój siłowy. Podkarpaccy zawodnicy z sukcesami na Mistrzostwach Świata WPA Powerlifting w Pabianicach

Sprawcy włamania do zabytkowego kościoła i pobicia proboszcza z Budziwoja zostali tymczasowo aresztowani

18-letni Mikołaj K. i 20 - letni Paweł Ś., którzy w środę przed południem włamali się do zabytkowego kościoła na osiedlu Budziwój w Rzeszowie, a potem zdemolowali go i pobili proboszcza, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Jeden z mężczyzn przyznał się do winy, drugi nie. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.