Trwa rekrutacja do szkół średnich. W tym roku miejsc wystarczy dla wszystkich chętnych

Uczniowie mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu wiedzy z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

- 12 716 uczniów podeszło do egzaminu ósmoklasisty - przekazuje rzecznik Kuratorium Oświaty. - Wśród nich 248 osób z Ukrainy.

Już trwa rekrutacja

Do 14 czerwca ósmoklasiści mogą składać wnioski do szkół średnich, w szkole pierwszego wyboru. Jest to termin dla uczniów, którzy nie zdają dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej.