Trwają konsultacje nowej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2030 Barbara Galas

Konsultacje skierowane są głównie do podkarpackich przedsiębiorców, samorządowców i naukowców. Daniel Kozik (podkarpackie.pl)

Do 20 września potrwają konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2030 (RSI WP). To przygotowany przez Zarząd Województwa dokument, który będzie podstawą do nowego rozdania funduszy unijnych. Konsultacje skierowane są głównie do podkarpackich przedsiębiorców, samorządowców i naukowców.