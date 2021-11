Turniej Resovia Karate Cup w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym. Wstęp za darmo!

Ostatnia okazja Kubicy, by pokazał, na co go stać

Jak podkreśla Marta Niewczas, jest to pierwsza edycja turnieju, ale w planach są kolejne. – Chciałabym, żeby zawody Resovia Karate Cup odbywały się co roku. Marzy mi się taki cykliczny turniej, który będzie się kojarzył w środowisku karate z naszym miastem – mówi utytułowana sportsmenka.

Warto zaznaczyć, że Rzeszów od lat kojarzył się w światku karate z bardzo dobrą organizacją zawodów. W 2006 r. w hali Podpromie odbyły się Mistrzostwa Europy.

- To był zawsze najwyższy poziom i tak pozostanie. W sobotę do Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego przybędzie blisko tysiąca osób – zawodników, ich rodziców oraz trenerów. Niewątpliwie będzie to dla mnie logistyczne wyzwanie, ale uważam, że jeśli ktoś chce zostać zapamiętanym, to musi zrobić coś dla innych – dodaje Marta Niewczas.

Uroczysta ceremonia otwarcia zawodów rozpocznie się o godz. 9. Wstęp wolny!